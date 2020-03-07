الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بشأن الطواف في الحرم المكي

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن أمرا ملكيا صدر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت.
ونقلت الوكالة عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إعلانه صدور أمر الملك سلمان بن بالسماح بفتحالمطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.
وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.
ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة
وكانت المملكة العربية السعودية قررت، الأربعاء الماضي، إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.
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