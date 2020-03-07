السديس يناقش الاجراءات الاحترازية لسلامة قاصدي الحرمين

اجتمع رئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالوكلاء وعدد من القياديين بالرئاسة لتأكيد سير الأعمال الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا. وأكد السديس خلال اجتماعه، تكثيف الجهود لسلامة قاصدي بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان. اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان. مؤكداً على أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أي حدث مستجد. مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أي حدث مستجد. وبين حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين؛ داعياً المولى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

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