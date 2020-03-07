ارتفاع عدد وفيات كورونا في العراق إلى 3 حالات

أفادت السلطات العراقية، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 3 حالات.
وأعلنت خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا في دائرة صحة محافظة كربلاء عن وفاة مرأة مسنة مصابة بالفيروس.
وأوضح الناطق باسم الخلية، محمد الوكيل،
وأكد المسؤول استمرار الإجراءات الوقائية على جميع الأصعدة للحد من انتشار الفيروس فيمحافظة كربلاء من خلال لبس الكمامات والقفازات الطبية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة عبر التعقيم للحد من انتشار السلالة في المحافظة.
وارتفع عدد الوفيات المسجلة في العراق جراء الفيروس بالتالي إلى 3 حالات، بينما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن رصد 8 إصابات جديدة في البلاد، 5 منها في بغداد و2 في سليمانية و1 في كربلاء.
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