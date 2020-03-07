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الولايات المتحدة تعفي الكمامات ومنتجات طبية صينية أخرى من الجمارك

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أعفى مكتب الممثل التجاري الأمريكي عددا من المنتجات الطبية الصينية من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الكمامات ومناديل التعقيم والقفازات الطبية.

 

وتشير وثائق المكتب إلى أن الإعفاءات تم منحها يوم الخميس، وتشمل مواد كانت على قائمة البضائع التي تم فرض

الرسوم الجمركية عليها يوم 1 سبتمبر الماضي بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ويشار إلى أن فرض الرسوم تم أثناء احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وكان من المقرر أن تبلغ

الرسوم 15%، ولكن تم تخفيضها إلى 7.5% في فبراير الماضي، وذلك في إطار ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى الذي توصلت إليه واشنطن وبكين خلال مفاوضاتهما حول التجارة.

 

ويأتي إعفاء منتجات طبية صينية من الرسوم على خلفية انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة نحو 3.5 ألف شخص حول العالم، غالبيتهم في الصين.

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