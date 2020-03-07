ارتفاع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.
وقال مركز إيفرجرين هيلث الطبي في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية إن شخصاتوفي بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.
وقال المركز إن الولاية أكدت حالة الوفاة رسميا، وبالتالي توفي 6 أشخاص على الأقل فيمنشأة تمريض في كيركلاند بسبب الفيروس.
وسجلت في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء الجمعة الحالي، 267 حالة إصابة جراء النوع الجديد لفيروس كورونا والذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية.
وفي وقت سابق من اليوم وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار هذه السلالة.
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