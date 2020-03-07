واشنطن غاضبة على هجوم السفارة في تونس

أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن غضبها وحزنها جراء الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف قوات الأمن قرب مقر السفارة الأميركية في تونس، قائلة إن موظفا بالسفارة أصيب في الهجوم.
وحسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فقد توفي عنصر شرطة متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم.
وفي تصريحات خاصة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: "نشعر بالغضب من هذا الهجوم، وبالحزن لسماع تقارير عن وفاة أحد رجال الأمن التونسيين في الهجوم الذي وقع قرب السفارة الأميركية في تونس".
وأضاف "كما أننا نثني على قوات الأمن التونسية لاستجابتها السريعةوالفعالة للحادث، ونعمل مع السلطات المحلية للتحقيق في ملابسات الحادث".
وتابع "نقف مع تونس، ونتمنى الشفاء العاجل للذين أصيبوا في الهجوم، بما في ذلك أحد موظفي السفارة العاملين لدينا".
وقالت الداخلية التونسية، الجمعة، إن شخصين وصفتهما بـ"الإرهابيين" نفذا هجوماً انتحارياً استهدف قوات الأمن، قرب مقر السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وقُتلا خلال العملية، فيما جرح ستة آخرون.
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