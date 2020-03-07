العراق: تسجيل إصابة جديدة بـ كورونا فى كربلاء

أعلن الناطق باسم خلية الأزمة فى محافظة كربلاء العراقية محمد الوكيل، اليوم الجمعة، عن تسجيل اصابة جديدة بـ"فيروس كورونا" فى المحافظة. وقال الناطق حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة- إنه "تم تأكيد حالة إصابة جديدة قبل لحظات فى محافظة كربلاء". تأكيد حالة إصابة جديدة قبل لحظات فى محافظة كربلاء". Advertisements وأضاف أن "الحالة الآن تتلقى العناية الطبية اللازمة فى مدينة الإمام الحسين الطبية وتتلقى العلاج اللازم ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على ملامسيها لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم". ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على ملامسيها لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم". قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الصحة، إن العراق سجل ثمانى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، خمسة منها فى بغداد واثنتان فى السليمانية وواحدة فى كربلاء.

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