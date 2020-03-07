كشف مصدر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، انه سيتم غدا السبت إجلاء الكويتيين الموجودين في النجف بالعراق. وكشف المصدر أنه سيتم إجلاؤهم على متن الخطوط الجوية الكويتية والتي ستصل الطائرة في حدود الساعة الثانية عشرة ظهر الغد في في مطار الشيخ سعد العبدالله. الغد في في مطار الشيخ سعد العبدالله. وسيتم نقلهم عبر حافلات للحجر الصحي الخاص في منتزه «الجون» جنوب البلاد. وفقا لما ذكرته صحيفة الرا



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تجلي 90 شخصا من مواطنيها من النجف العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.