الكويت توقف رحلات الطيران إلى 7 دول لمدة إسبوع

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إيقاف جميع رحلات الطيران بين الكويت وكل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع وذلك في إطار الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. كما منع المجلس دخول جميع القادمين للكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في أي من الدول الـ7 المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.

‏⁧‫وقرر السماح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي أن الإجراءات المتخذة هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون للبلاد من مقيمين أو زائرين ولا تستهدف أفراداً ولا فئة ولا جنسية ولا دولا، مما يستوجب من الجميع أن يتفهموا تلك الإجراءات ويستجيبوا لها تقديراً لخطورة الوباء.