الكويت توقف رحلات الطيران إلى 7 دول لمدة إسبوع

وقرر السماح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.
وذكر مجلس الوزراء الكويتي أن الإجراءات المتخذة هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون للبلاد من مقيمين أو زائرين ولا تستهدف أفراداً ولا فئة ولا جنسية ولا دولا، مما يستوجب من الجميع أن يتفهموا تلك الإجراءات ويستجيبوا لها تقديراً لخطورة الوباء.
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