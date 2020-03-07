حملة اعتقالات بالسعودية تطال كبار الأمراء أبرزهم أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف
السبت, 07 مارس, 2020 - 04:23 صباحاً
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات السعودية اعتقلت ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة.
وذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الأمريكيتان أن "الاعتقالات جرت خلال اليومين الماضيين، وأن من بين المعتقلين الأميران أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي، ومحمد بن نايف، ولي العهد السابق، اللذين اتهما بالخيانة العظمي".
وقالت الصحيفتان أيضا إن "اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر من حرس الديوان الملكي".
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر/تشرين ثاني عام ألفين وسبعة عشر.
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