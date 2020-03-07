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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. السعودية تعلن عن فتح التأشيرة بشروط السبت 7 مارس 2020 متابعات الخليج 365

أعلنت قناة السعودية في تغريدة على حسابها الخاص أنه على جميع من يرغب في الذهاب إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية، أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.

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