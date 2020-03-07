شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تناقش ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس بسبب مقاهى الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، طلب إحاطة مقدم من النائبة فايقة فهيم، بشأن ظاهرة التسرب من المدارس للذهاب إلى مقاهى الإنترنت، وتقول "فهيم"، إن طلب الإحاطة المقدم منها جاء بعدما شهدت الفترة الأخيرة ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس وذهابهم إلى مقاهى الإنترنت أو المقاهى لشرب الشيشة وغيرها، ما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة ذلك.

وطالبت عضو البرلمان، بضرورة بحث الآليات لمنع هذه الظاهرة وتطبيق القانون بشأن منع من هم أقل من 21 سنة من تدخين الشيشة أو ما شابهها على المقاهى، مؤكدة أن الهروب من المدارس للذهاب إلى المقاهى يتسبب فى تدهور المستوى التعليمى للتلاميذ الهاربين نظرًا لتغيبهم المستمر عن الدروس.

وشددت عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى توفير آليات ترفيهية وأنشطة داخل المدارس تحفز الطلاب على التواجد داخل المدارس، والحل ليس فى إجبارهم، مشيرة إلى أن المقاهى تستغل نقاط الضعف فى المدارس وتعمل على استقطاب الطلبة .

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وطالبت "فهيم"، بضرورة وضع خطة لحل أزمة تسرب الطلبة من التعليم وكيفية تحفيزهم على الاستمرار والتواجد داخل المدارس .

يذكر أن هناك إحصائية حديثة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، بأن أكثر من 100 ألف طالب تسرب من التعليم لأسباب تتعلق إما بالزواج أو العمل أو الإعاقة، تتركز معظمها بمحافظات الدقهلية والجيزة والبحيرة، وتحتفظ المناطق الريفية بالجمهورية بـ74.8 ألف شخص.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى عدد الطلاب المتسربين من التعليم بسبب الزواج أقل من 20 سنة بلغ 71 ألفا و83 طالبًا يتركز العدد الأكبر منهم فى المناطق الريفية بعدد 60.200 ألف شخص، مقابل 10.883 ألف شخص فى الحضر.