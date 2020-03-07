شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان.. 131 عاملاً بينهم طفلان ينضمون لضحايا جرائم العمل فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لتصاعد جرائم العمل فى تركيا لقى 131 عاملًا على الأقل مصرعهم فى شهر فبراير الماضى، من بينهم طفلان، وتركزت أغلب جرائم العمل فى محافظة فان التركية.

ونقلت منصات تركية معارضة عن تقرير مجلس الصحة والسلامة المهنية التركى حول جرائم العمل خلال فبراير 2020، أن عدد العمال الأتراك الذين ماتوا خلال الشهر الماضى بلغ 131 عاملًا على الأقل، وأن غالبية تلك الجرائم وقعت فى محافظة فان التركية التى سجلت نحو 29 حالة، وتليها بالترتيب محافظات إسطنبول، وإزمير، وقوجه إيلى ومانيسا.

Advertisements

وأوضحت، أن من بين الضحايا، 3 سيدات وطفلين بينما يشكل الرجل غالبية الضحايا، وكانت السلطات قد أعلنت أن عدد الذين ماتوا فى جرائم العمل فى شهر يناير 2020، وصل إلى 112 عاملاً تركيًا.

ومن جهة أخرى، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أصدرت أوامرها باعتقال 728 شخصًا، فيما كشفت عدد من الصحف التركية عن انتهاكات الشرطة بحق المعتقلين بالعاصمة أنقرة، حيث أكد أحد المدرسين المعتقلين، والذى فُصل من عمله بموجب مرسوم قانون، حقيقة تعذيب المعتقلين، إذ ألقت الشرطة القبض على المدرس مصطفى زايباك، الذى فُصل من عمله بموجب مرسوم قانون، فى 18 فبراير 2020، وعانى من انتهاكات الشرطة والتعذيب فى مديرية أنقرة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وفى وقت سابق، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن كمال أوغلو، وجه العديد من الانتقادات للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلا إنه يجب أن يكون المحور الأساسى لسياستنا الخارجية هو السلام. وعندما أنتقد التدخل فى سوريا، أتلقى ردود أفعال كثيرة، فلقد أنفقنا 40 مليار دولار، ويوجد 6 ملايين و300 ألف سورى، وهذا هو الرقم الرسمي، لكن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير.. أنا أقول نفس الشىء، ستلتقى بشار الأسد فى سوريا، وستطرح الأوضاع على الطاولة.