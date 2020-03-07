عاجل.. وول ستريت جورنال: اعتقال الأميرين شقيق الملك السعودي وولي العهد السابق

قالت وسائل إعلام عالمية قبل قليل، إن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق. وبثت الخبر العاجل قبل قليل، قناة الجزيرة، نقلا عن “وول ستريت جورنال”.
وأكدت مصادر خاصة، للجزيرة نت، من العاصمة السعودية الرياض، أن السلطات قامت خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات شملت أمراء كبارا في العائلة المالكة.
وذكرت المصادر أن الديوان الملكي السعودي، شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار، ولم تكشف المصادر عن أسماء المعتقلين.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السلطات اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق، وأن السلطات تتهمهما بالخيانة.
واحتجزت السلطات العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان في نونبر 2017.
وكان من بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال، الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
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