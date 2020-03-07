بعد 20 يوما في الإنعاش… شاب يفارق الحياة إثر حريق مهول بسبب قنينة غاز

توفي، أمس الخميس، مراد السليماني، في مستشفى موريزكو بمدينة الدار البيضاء، بعد معاناة دامت عشرين يوما في غرفة الإنعاش، بسبب تعرضه لحريق مهول رفقة إخوته، إثر انفجار قنينة غاز، بمنطقة عين تاوجطات إقليم الحاجب.

وفي الوقت الذي كان مراد السلمياني، البالغ من العمر 26 سنة، يسارع الزمن، من أجل إنقاذ إخوته، شب الحريق في جسده، ونقل على إثره إلى مستشفى محمد الخامس، ثم بعد ذلك، أرسل إلى مستشفى موريزكو بالدار البيضاء، نظرا إلى حالته الصحية الحرجة، ليقضي هناك قرابة عشرين يوما في غرفة الإنعاش، قبل أن يفارق الحياة، صباح أمس.

يذكر أن اثنين من إخوة مراد، كانا قد توفيا مباشرة بعد الحادث، يوم 18 فبراير الماضي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، حيث لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذهما.