93 مليون ريال.. لتأهيل هيئة الأبحاث وعلوم البحار بعدن

السبت 7 مارس 2020

بدأت بمحافظة عدن إعادة تأهيل مبنى الهيئة العامة للأبحاث وعلوم البحار، بتكلفة 93 مليون ريال، بتمويل حكومي.



وأوضح وزير الثروة السمكية فهد كفاين أن المشروع يعد نقلة نوعية نحو إعادة تفعيل الهيئة البحثية المختصة بعلوم البحار والمصادر السمكية وتحسين أدائها.

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وتستغرق عملية التأهيل ثلاثة أشهر، وتشمل أقسام علوم البحار، والأحياء المائية، وإدارة شؤون الموظفين، والشؤون المالية، والمكتبة المركزية، ومختبرات مكتبية صغيرة، بالإضافة إلى مختبر الكيمياء البحرية ومختبر القاعيات.

وأشار كفاين، إلى أن تأهيل هيئة الأبحاث وعلوم البحار يعد الثاني الذي تنفذه الوزارة بتمويل حكومي، حيث تم إنجاز ٨٠ % من تأهيل مركز الأحياء المائية في البريقة بعدن، كما يجري استكمال إجراءات تأهيل مركز التلوث البيئي التابع للهيئة.

ولفت إلى أن أعمال تأهيل المنشآت البحثية بالقطاع السمكي تتزامن مع برنامج تدريبي وتأهيلي للخبراء والباحثين بالتعاون مع جهات داعمة بمقدمتها منظمة الفاو، كما سيتم تأمين كُلف تنفيذ برنامج تدريب محلي للعاملين في قطاع الأبحاث خلال العام الجاري 2020.