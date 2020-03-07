ترامب يرصد 8.3 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد

الجمعة 6 مارس 2020

دونالد ترامب

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يقترح رصد ميزانية إضافية بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس ”كورونا”.

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وتأتي مصادقة ترامب على مشروع القانون في البيت الأبيض، بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه الأربعاء والخميس.

ودعا ترامب الشعب الأمريكي في هذا الإطار إلى عدم الهلع، قائلا إن إدارته منعت تفاقم الفيروس في البلاد عبر التدابير الاحترازية المتخذة في وقتها.

وفي وقت سابق، طلب ترامب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار فقط لمكافحة انتشار كورونا، معتبرا أن الجهود الأساسية في هذا المجال يجب أن تبذلها السلطات على المستوى المحلي، إلا أن المشرّعين قرروا زيادة هذا المبلغ.

وحتى مساء الخميس، سجلت في أراضي الولايات المتحدة 190 حالة للإصابة بالفيروس بشكل عام، بينها 11 وفاة.