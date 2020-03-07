إيطاليا تسجل 49 وفاة و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 6 مارس 2020

صورة أرشيفية

ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى 197 وفاة، بزيادة قدرها 49 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، فيما زاد عدد المصابين بأكثر من 770 إصابة.



وقال أنجيلو بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن عدد الذين تعافوا زاد 109 أشخاص إلى 523 شخصًا، موضحًا أن وفيات اليوم تتراوح أعمارهم بين 62 و95 عامًا.

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وأضاف بوريلي أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض "COVID-19"، بمن فيهم أولئك الذين تعافوا والذين ماتوا، ارتفع إلى 4636 شخصًا من 3858 شخصًا يوم الخميس.

وقال سيلفيو بروسيفيرو، رئيس أكبر معهد للصحة في إيطاليا، إن السلطات لا تستبعد مد الحجر الصحي ليشمل منطقة لومبارديا بأكملها، التي يوجد بها 10 بلديات يبلغ إجمالي عدد سكانها 47 ألفًا في الحجر الصحي.

وتعد إيطاليا رابع أكبر منطقة لانتشار الفيروس بعد الصين وكورويا الجنوبية وإيران، لكنها ثاني أكثر الدول تسجيلًا للوفيات بعد الصين.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.