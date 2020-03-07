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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل
الجمعة 6 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: إن عدد المصابين بفيروس كورونا ”ارتفع إلى 16 مصابًا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في بيت لحم“.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، أن عدد حالات الحجر الصحي المنزلي بلغ حوالي 120 حالة، وأنها أجرت حوالي 355 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بمرض كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر وزارة الصحة العامة المركزي، وكانت جميعها سلبية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، بعد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم.
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