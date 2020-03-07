شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق رحلاتها لـ 7 دول والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الطيران المدني بدولة الكويت ، مساء أمس، إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية "بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية"، وذلك لمدة أسبوع.

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