شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: شفاء 7 حالات من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية تبلغ إحداهما من العمر 38 عامًا والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.