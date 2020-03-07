شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 15 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أن نتائج تحاليل أجريت لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم ، جاءت سلبية، ما عدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها.

وأضافت الوزيرة زايد في تصريح صحفي أمس، أن الحالات الـ 15 الإيجابية بينها 12 حالة تم اكتشافها، أمس، تحمل للفيروس دون أي أعراض على متن باخرة نيلية قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وأن بقية الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (فترة حضانة المرض) لمتابعة حالاتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

وتابعت أن الحالة التي تم تشخيصها أمس لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، تم نقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للمخالطين له.

ونفت الوزيرة رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.