شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام، بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد19-)، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح أمس، داخل أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وشغل الدبلوماسي الإيراني منصب نائب وزير الخارجية خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم منصب سفير إيران لدى سوريا.

وكان آخر منصب تقلده هو مستشار السياسة الخارجية لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.

وأودى تفشي فيروس كورونا في إيران حتى الآن بحياة 107 أشخاص، وتجاوز عدد الإصابات 500ر3 حالة.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الإيرانية: إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا قفز الجمعة، إلى 124 بعد وفاة 17 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا إنه تم اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض.

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وقال متحدث باسم الوزارة في التلفزيون الرسمي: إن استمرار التنقل بأعداد كبيرة بين المدن يسهم في انتشار المرض.

وأردف دون الخوض في تفاصيل، إن السلطات يمكن أن تلجأ إلى إجراءات قسرية لتقييد تلك التنقلات.

ودعت السلطات الإيرانية مرارا السكان إلى تجنب ارتياد الأماكن العامة والبقاء في البيوت، كما أغلقت الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والرياضية في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث: إن عدد الإصابات ارتفع إلى 4747.

وكانت إيران قد أعلنت عن 3513 حالة إصابة أمس الأول الخميس.

ومعظم حالات الإصابة في دول الخليج المجاورة إما لأشخاص سافروا إلى إيران أو انتقل إليهم المرض من إيرانيين.