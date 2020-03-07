شكرا لقرائتكم مجموعة العشرين.. تدابير مالية ونقدية لمقاومة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين الجمعة، باتخاذ التدابير المالية والنقدية اللازمة لدعم الاستجابة لمقاومة فيروس كورونا وحماية النمو الاقتصادي من الصدمات.

في التفاصيل، قال الوزراء الذين التقوا في الرياض الشهر الماضي في بيان مشترك أصدرته السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إنهم يرحبون بالتدابير والخطط التي اتخذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزراء ترحيبهم بالتدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي.

وكشف بيانهم، استعداهم لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة، بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي.

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فيروس كورونا

سياسات مناسبة

يشار إلى أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، كان أعلن في شباط/فبراير الماضي أن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين اتفقوا على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وتبني السياسات المناسبة للحد من تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وساد الاجتماع الذي استمر ليومين في الرياض القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

فيروس كورونا

وقالت حينها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعا، وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

إلى ذلك دعت في بيان بعد اجتماع للمسؤولين الماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.