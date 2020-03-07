شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تنهي الجدل.. هل يختفي كورونا في الصيف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة في وقت سابق، عن فرضية محتملة تقول فيروس كورونا المستجد ممكن أن يكون موسميا، وتقل خطورته في الأجواء الحارة أو الدافئة، كذّبت منظمة الصحة العالمية الجمعة، النظريات التي رجحت اختفاء المرض بحلول فصل الصيف.

في التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان أن على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأن من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.

وأعرب ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.

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بدوره، توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 10 فبراير/شباط الماضي زوال فيروس كورونا المستجد في أبريل/نيسان المقبل بسبب الحرارة.

فيروس كورونا

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ أكثر من 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة.

وتعد الصين حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، أكثر البلدان تأثرا بالفيروس حيث تم تسجيل 80552 إصابة بينهم 3042 حالة وفاة.

فيروس كورونا

كما تعتبر الدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية بمعدل 6284 إصابة و 42 وفاة، بعدها إيران بـ4747 إصابة و 124 وفاة، وإيطاليا 4636 إصابة و 197 وفاة.