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روسيا تغلق حدودها أمام المسافرين من إيران

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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موسكو: أعلنت روسيا الجمعة إغلاق حدودها أمام المسافرين الآتين من إيران، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر مرسوم حكومي أنّ جهاز الأمن الفدرالي الروسي "سيغلق الحدود الروسية موقتا أمام الرعايا الأجانب (...) الآتين من إيران" للعمل أو متابعة الدراسة أو السياحة.

وسيبدأ الإغلاق منتصف ليل الجمعة (21,00 ت غ) بهدف "وقف انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية".

ويستثني هذا الإجراء الأشخاص المقيمين بشكل دائم في روسيا، رعايا دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان، فضلاً عن الوفود الرسمية وطواقم السفر.

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وأوضح المرسوم أنّ وزارة الخارجية لن تستقبل بعد الآن طلبات التأشيرات من إيران.

وكلّفت الحكومة الروسية هيئة الطيران المدني إبلاغ هذه الإجراءات إلى شركات الخطوط الجوية الروسية.

وكشفت روسيا الجمعة ست إصابات جديدة بالفيروس، بينها خمس في موسكو. وكلّهم كانوا زاروا إيطاليا في المدة الأخيرة.

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