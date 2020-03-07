شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البلينا يتقدم بـ3 طلبات احاطة حول مشاكل الصرف الصحى بدائرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود حمدي أبو الخير، بثلاثة طلبات إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرية برديس مركز البلينا مركز سوهاج، وعدم تسليم محطة معالجة الغنيمة، وعدم البدء بمشروع الصرف الصحي بقرية عرابة أبيدوس، مؤكدا أن قطاع الصرف الصحى من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أبو الخير، أن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، سواء مد خطوط الصرف، أو عدم الانتهاء من محطات المعالجة، بالإضافة لعدم البدء في مشروعات الصرف في بعض القرى والمراكز بمحافظة سوهاج انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه يساهم بشكل كبير في زيادة فرصة انتشار الأمراض المزمنة، التي تتكبد الدولة الكثير من المبالغ من اجل علاجه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في ملف الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ولكن مازال هناك العديد من المشروعات المتوقفة على الرغم من بدء الأعمال بها منذ سنوات طويلة، وبعضها الأخر متوقف الأعمال فيه على نسبة 10% فقط على سبيل المثال فبعد الانتهاء من 90% من حجم المشروع توقفت الأعمال مما يستوجب ضرورة حصر شامل لهذه المشروعات ووضع خطة عاجلة لاستئناف العمل بها.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة القرى ومشروعات الصرف، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات، ووضع جدول زمنى للانتهاء منها، شريطة أن يتم الالتزام في التنفيذ بالتوقيتات المنصوص عليها، ولضمان تحقيق ذلك لابد من الوقوف على الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وبناء على توفير هذه الاعتمادات يتم وضع الجدول الزمنى واعلانه للجميع.