أسود: ما هو مصير من لم يكشف عن السرية المصرفية؟

اشار النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "‏لفتة نظر اذا الإصلاح يرتبط ب​التشكيلات القضائية​، فالسؤال ما هو مصير من لم يكشف عن ​السرية المصرفية​؟. هل ينقل او يسلم او يعزل للسبب عينه او للشك واذا التشكيلات عينها ليست ضرورية للاصلاح، فلماذا كثر لم يقدموا عليه؟. ويبقى أننا لن نسأل عن الكفاءة المهنية والمعرفة والاحكام المعتورة. تتمة".

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