اشار المكتب الاعلامي لعضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​ إلى انه "بعد بيان النائب أسعد درغام الذي رد فيه على مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، اتصلت القاضية عون به موضحة أنها لم تقصده في كلامها، بل قصدت زميلا له في "التكتل" وأبدت اعتذارها عن الخطأ غير المقصود الذي حصل، فاقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون اتصلت بدرغام معتذرة عن الخطأ غير المقصود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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