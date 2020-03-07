الطقس غدا غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى صباح يوم السبت حيث يتحوّل الى مستقّر".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحوّل خلال النهار الى قليل الغيوم، نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٦٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.
الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد.
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