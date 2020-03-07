الطقس غدا غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى صباح يوم السبت حيث يتحوّل الى مستقّر".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي طفيف ب​درجات الحرارة​ وتشكّل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحوّل خلال ​النهار​ الى قليل الغيوم، نحذّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٦٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد.

