داخلية الشويفات في التقدمي تباشر غدا بحملة تعقيم في المدينة

استقدمت وكالة داخلية ​الشويفات​ - خلدة في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ "مكنة تعقيم" وستباشر اعتبارا من يوم غد السبت بالتعاون مع فريق مختص بتعقيم المراكز الرسمية والمؤسسات العامة ودور العبادة في المدينة بهدف ​الوقاية​ والحد من انتشار ​فيروس كورونا​. واملة الوكالة من جميع الأهالي بالإلتزام بكافة معايير السلامة للوقاية من كورونا والى توخي أقصى درجات الحذر.

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