وزير الدفاع التركي يتفقد الجيش التركي على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية ان الوزير خلوصي أكار تفقد برفقة قادة القوات المسلحة لبلاده، "مواقع الجيش على الحدود مع سوريا، لينتقلوا لاحقا إلى مركز القيادة التكتيكية للجيش الثاني، الذي يتم منه إطلاق وإدارة العمليات العسكرية في سوريا".
وتأتي هذه الزيارة بعد سريان نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، إثر اتفاق تم التوصل إليه أمس في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
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