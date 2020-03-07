وزير الدفاع التركي يتفقد الجيش التركي على الحدود مع سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ ان الوزير ​خلوصي أكار​ تفقد برفقة قادة ​القوات المسلحة​ لبلاده، "مواقع ​الجيش​ على الحدود مع ​سوريا​، لينتقلوا لاحقا إلى مركز ​القيادة​ التكتيكية للجيش الثاني، الذي يتم منه إطلاق وإدارة العمليات العسكرية في سوريا".

وتأتي هذه الزيارة بعد سريان نظام وقف ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، إثر اتفاق تم التوصل إليه أمس في ​موسكو​ بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ونظيره التركي، ​رجب طيب أردوغان​.

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