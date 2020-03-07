رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "ميت"

أعلن رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ ان "الاتفاق بين ​الاتحاد الأوروبي​ و​تركيا​ الذي حد من تدفق ​المهاجرين​ منذ عام 2016 إلى ​أوروبا​ "ميت"، وتركيا تساعد في التزايد المستمر لتدفق آلاف المهاجرين على الحدود، وهذا الاتفاق مات لأن تركيا قررت خرق هذا الامر بسبب ما حدث في ​سوريا​"، لافتاً الى إن "تركيا تفعل عكس التزامها بوقف طالبي اللجوء، ولقد ساعدوا بشكل منهجي، سواء في البر أو البحر، الناس في جهودهم لعبور الحدود إلى اليونان".

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