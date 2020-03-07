السفارة الأميركية بتونس: الأمن التونسي برهن حرفية عالية خلال التفجير الانتحاري

أعتبرت ​السفارة الأميركية​ في تونس، ان "​قوات الأمن التونسية​ برهنت حرفية عالية في التدخل لدى حدوث ​تفجير​ انتحاري استهدف دورية أمنية بمحيط مبنى السفارة"، مشيرة الى "التزام ​اميركا​ بصداقتها طويلة الأمد مع تونس، وتحالفها معها ضد آفة ​الإرهاب​"، معربة عن "شكرها للسلطات التونسية على تأمينها الفوري للسفارة الأميركية، واستجابتهم السريعة للتحقيق في الوضع". وفي تصريحات إعلامية سابقة، رفض وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي "الكشف عما توصلت إليه الأبحاث بشأن هوية المنفذين".

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