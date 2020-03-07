حكومات الولايات الأميركية تدعو آلاف السكان لعزل أنفسهم للمساعدة باحتواء فيروس كورونا

دعت حكومات الولايات الأميركية آلاف السكان الى "عزل أنفسهم عن بقية المجتمع للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في أنحاء البلاد إلى 220 حالة في 19 ولاية وتزايد عدد القتلى إلى أكثر من عشرة".
هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.
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