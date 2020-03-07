بنس: 21 فردا على متن السفينة السياحية "غراند برنسيس" مصابون بكورونا

أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، في ​مؤتمر صحفي​ حول ​فيروس كورونا​، ان "21 فردا على متن ​السفينة​ السياحية "غراند برنسيس" مصابون بفيروس كورونا، ولدينا خطة لحجر كافة ركاب السفينة ​السياحة​ "غراند برنسيس"، موضحاً ان "صحة الأميركين وسلامتهم في أول أولوياتنا"، مشيراً الى انه "سيتم توزيع المزيد من معدات الكشف عن فيروس كورونا في مختلف الولايات الاميركية"، مبيناً ان "خطر كورونا بالنسبة للأميركيين يظل متدنياً، ونحن نطور اختبارات للكشف عن الفيروس،​​​​​​".

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