وول ستريت جورنال: اعتقال 3 من كبار أمراء العائلة الحاكمة في السعودية

افادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" عن اعتقال حرس الديوان الملكي السعودي 3 من كبار أمراء العائلة الحاكمة في السعودية وهم الأمراء أحمد بن عبد العزيز، ومحمد بن نايف، ونواف بن نايف"، مشيرة الى ان "اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي السعودي".

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