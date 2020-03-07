شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: استخدام القوى الناعمة في مواجهة حروب تزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع التنظيمي الأول لأمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، برئاسة سيف زاهر، وذلك عقب تشكيلها، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة المكتب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مؤكدا تقديم كل الدعم للأمانة وقياداتها وأعضائها، بما يتماشي مع سياسة واستراتيجية الحزب.

وأشار "رشاد"، إلى أهمية الأمانة باعتبارها من الأمانات المستحدثة بالحزب، والتى يقع على عاتقها العديد من الملفات الهامة، نظرا لاختصاصاتها في ثلاثة محاور هامة، تتعلق بالثقافة باعتبارها أحد القضايا الهامة في ظل محاولات طمس الهوية الوطنية، والفنون لأهميتها كقوى ناعمة فى مواجهة حروب تزييف الوعى، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالرياضة، والشباب الموهوبين في مختلف الأنشطة والألعاب.

من جانبه، استعرض المهندس حسام الخولى، الأمين العام للحزب، اختصاصات الأمانة التنظيمية، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الدورية، للأمانة بالمحافظات، وأهمية التنسيق من جانب المحافظات مع الأمانة المركزية، فيما يتعلق بإعداد وتنظيم الفاعليات، مشددا على ضرورة المتابعة التنظيمية الدورية، لافتا لإجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر لكافة أمناء الأمانة وأعضائها بالمحافظات.

ورحب سيف زاهر، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، بأعضاء هيئة مكتب الأمانة، عقب إعادة تشكيلها، وكذلك لأمناء الأمانة بالمحافظات، موجها الشكر لكافة قيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، على دعمهم الواضح للأمانة وأعضائها، لافتا إلى أن خطة عمل الأمانة ترتكز على العديد من الفعاليات الهامة، التي سيتم تنظيمها كل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد دياب، الأمين المساعد بالأمانة، إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الهامة، فضلا عن الاستعداد للنسخة الثالثة لدورى مستقبل وطن لكرة القدم، بعد النجاح المبهر في نسختيه الأولى والثانية، مؤكدا على أن الفعاليات الرياضية ستصل لكل شاب وفتاة وأسرة مصرية.

Advertisements

وأوضحت المهندسة لينا عمر، أمين مساعد الأمانة، أنه فيما يتعلق بالفنون سيتم إعداد وتنظيم عددا من الفعاليات والمبادرات الفنية، لبث روح الانتماء والولاء الوطني، للشباب.

وشارك فى الاجتماع، المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، محمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، وأحمد دياب، والدكتور أشرف رضا، والمهندسة لينا عمر، الأمناء المساعدين للأمانة، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب الأمانة بكامل تشكيلها، وأمناء الأمانة بالمحافظات.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة عقد الاجتماعات التنظيمية لكافة الأمانات النوعية، لمتابعة الانتهاء من كافة تشكيلات هيئات المكاتب، والمتابعة الدورية لفعاليات ومبادرات الأمانات النوعية بالحزب بما يخدم المواطن المصري، وذلك تماشيا مع استراتيجية الحزب في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة مؤسساتها.



1 (1)



1 (2)