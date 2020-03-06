استثناء “المواسم” من قرار المنع بسبب “كورونا” يثير الاستغراب!

أثار استثناء “المواسم” من قرار المنع، الذي طال المهرجانات، والملتقيات، بسبب فيروس كورونا، استغراب الكثير من المهتمين بالشأن الفني.

واستغرب الفنان، محمد الشوبي، عبر حسابه الفايسبوكي، من استثناء المواسم من قرار منع التظاهرات الفنية الثقافية، مضيفا أن القرار يجب أن يسري حتى على الأسواق الكبرى.

وعبرت الصحافية نورا الفواري، بدورها، عن استغرابها من استثناء المواسم، التي تعرف هي الأخرى تجمعات مثل المهرجانات، وقالت في تدوينة ساخرة: “دولة كا تلغي المهرجانات خوفا من كورونا وكا تخلي المواسم… من هي؟”.

من جهته، دون الاعلامي يوسف بلهيسي: “استثناء المواسم من الاجراءات الاحترازية، يحتاج إلى بلاغ توضيحي آخر، ضرنا راسنا صراحة، بغينا نفهمو”.

وأعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أمس الخميس، أنها أصدرت قرار منع التظاهرات، التي يشارك فيها أزيد من 1000 شخص، ومنع جميع المهرجانات، باستثناء المواسم، ضمن سياسة الوقاية، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.