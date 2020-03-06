“كورونا”.. وزارة الصحة تشتكي: العاملون في خط “ألو يقظة” يتعرضون للإهان

قالت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن العاملين المتخصصين في الرد على تساؤلات المواطنين المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على الخط الاقتصادي “ألو يقظة”، يتعرضون لمضايقات.

وقال مدير مركز محاربة الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في حديثه اليوم الجمعة أمام البرلمانيين، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن أربعة عاملين متخصصين في استقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة، على خدمة الخط الاقتصادي “ألو يقظة” يتعرضون لمضايقات من طرف بعض المتصلين، تصل إلى حد “الإهانات”، معتبرا أن هذه التصرفات، يتسبب فيها مواطنون بشغل الخط على آخرين ينتظرون فرصة الاتصال للحصول على معلومات حول الفيروس.

وأوضح اليوبي، أن هذا الخط الذي أطلقته الوزارة، تلقى يوم استقبال الطلبة المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا عددا مهما من الاتصالات، كما تلقى يوم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب 150 اتصالا، وفي اليوم الموالي تلقى 756 اتصالا، موضحا أن 45.6 في المائة من المكالمات الواردة على الخط من جهة الدار البيضاء سطات و19.7 في المائة من جهة الرباط سلا القنيطرة.

يشار إلى أن الخط الاقتصادي الذي أطلقته الوزارة لتقديم الخدمات والإرشادات حول فيروس كورونا، يمكن من توجيه من تظهر عليهم أعراض الفيروس للمصالح الطبية المعنية، كما أن الوزارة كشفت أن الحالة الثانية التي تم تشخيص حملها للفيروس بالمغرب، تم توجيهها عبر هذا الخط.