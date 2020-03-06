عصبة الأبطال.. الزمالك “يعبر” حاجز الترجي بنجاح ويعود بالتأهل من قلب رادس

وليد لباب_صحافي متدرب

انتهت منذ قليل، من مساء اليوم الجمعة، مقابلة إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الأفريقية بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الزمالك المصري، بهدف وحيد لأصحاب الأرض، والذي لم يكن كافيا لحرمان أصدقاء بنشرقي من العودة بتأهل تاريخي بعدما انتهت مباراة الذهاب بمصر بثلاثة أهداف لواحد.

وبالعودة إلى شريط المقابلة، فقد افتتح الترجي الرياضي التونسي باب التسجيل من نقطة الجزاء عن طريق بلال بن ساحة في الدقيقة الخامسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني حاول الترجي النزول بكل ثقله على مرمى الحارس أبو جبل، غير أن المنظومة الدفاعية التي وضعها مدرب الزمالك كارتيرون، كانت كفيلة بتكسير كل هجمات ”المكشخين”، وبالتالي الحكم على مسيرتهم بالتوقف في محطة الربع.