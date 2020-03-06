طنجة.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في حيازة 1,16 كيلوغراما من الكوكايين

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة كيلوغرام واحد و160 غرام من مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة طنجة، لتورطه في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز كيلوغرام واحد و160 غراما من مخدر الكوكايين، وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على خمسة موازين إلكترونية وسبعة هواتف محمولة وسيارة خفيفة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.