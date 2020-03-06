بعد التفجير الإرهابي في تونس.. الغنوشي: لن تثنينا المؤامرات على مواصلة مسيرتنا الديموقراطية

بعد التفجير الذي وقع صباح يوم الجمعة بالعاصمة تونس، والذي استهدف السفارة الأمريكية، قال رئيس مجلس نواب الشعب، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي “إن المؤامرات لن تثنينا على مواصلة مسيرتنا الديموقراطية”.

وأضاف الغنوشي، عبر صفحته الفيسبوكية الرسمية، “تونس بوحدتها وأمنها الجمهوري عصية على الإرهاب”، كما ندد بالعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الأمريكية، والتي راح ضحيتها عنصر أمن يحمل رتبة ملازم، بعدما لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذه، نظرا لجروحه الخطيرة.

وفور وقوع الحادث الإرهابي، قام راشد الغنوشي بزيارة المصابين في مستشفى قوات الأمن الداخلي للإطمئنان على حالتهم الصحية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الهجوم، الذي وقع في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، استهدف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية، وذلك بتفجير شخصين مهاجمين لنفسيهما.

وأسفرت العملية الانتحارية المذكورة، زيادة على مقتل الملازم الأول، ومصرع الإرهابيين، عن إصابة خمسة أعوان أمن، إصابات متفاوتة الخطورة، وإصابة مدني إصابة خفيفة.