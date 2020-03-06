رهط: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، مساء الجمعة، شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، بجراح متوسطة إثر تعرّضه لإطلاق نار في مدينة رهط.

وجاء في التفاصيل أنّ المصاب وصل إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدّم له طاقم طبيّ الإسعافات الأولية، ونقله إلى مستشفى "سوروكا"، لاستكمال تلقّي العلاج.

وشرعت الشرطة بالتحقيق لمعرفة حيثيات الجريمة التي لم تُعرَف خلفيّتها بعد، كما لم تُعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبهٍ بهم.

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وفي جريمة أخرى، أُصيب شابّان بجراح متفاوتة، إثر تعرّضهما للطعن في مدينة الرملة، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الشابين تعرضا للطعن في شارع "بن تسفي" في الرملة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة فيما وُصِفَت جراح الآخر بالمتوسطة.

وقّدم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، حيث قدّم الإسعافات الأولية للمُصابيْن، وقام بنقلهما لمشفيَي "أساف هروفيه" و"تل هشومير" لاستكمال تلقّي العلاج.