نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 28) الوحدة كفر قاسم (1-3) هبوعيل كتمون القدس هبوعيل أم الفحم (0-0) هبوعيل عكا الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 23) شمشون كفر قاسم (1-1) هكواح رمات غان الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 23) أبناء زلفة (1-1) النادي الرياضي حيفا مكابي طمرة (1-2) النادي الرياضي الطيرة هبوعيل إكسال (5-0) هبوعيل هرتسليا هبوعيل باقة الغربية (2-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 25) هبوعيل قلنسوة (1-0) هبوعيل محنيه يهودا هبوعيل كفر قاسم (2-0) بيتار كفار سابا هبوعيل كريات أونو (6-2) أبناء الطيبة مكابي بيتح تيكفا (0-1) أبناء يافا شباب الطيبة (2-2) بيتار رمات غان الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 25) شباب رهط (0-0) بيتار يفنة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 25) أبناء الجولان والجليل (2-0) شباب سخنين أبناء نحف (2-1) مكابي معلوت ترشيحا هبوعيل البعينة (2-0) أبناء بئر المكسور Advertisements أبناء كابول (2-3) الأخوة كفر مندا أخاء عكا (1-0) أبناء طوبا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 25) أبناء الرينة (2-0) هبوعيل بيت شان النادي الرياضي بردس حنا (0-0) مكابي أم الفحم هبوعيل طيرات هكرمل (2-1) اتحاد أبناء باقة اتحاد أبناء جت (2-0) مكابي نافيه شأنان هيوعيل رموت منشيه (0-1) أبناء الفريديس عيروني نيشر (1-0) أبناء مصمص هبوعيل صندلة (2-1) اتحاد أبناء كفر قرع الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 22) أبناء دير الأسد (4-2) هبوعيل شلومي هبوعيل دير حنا (5-0) هبوعيل نهريا الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 25) مكابي ديمونا (12-1) هبوعيل رهط هبوعيل شقيب السلام (4-0) شباب الهواشلة مكابي حورة (0-4) شباب اللقية الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 25) أبناء الطيرة (0-2) بني رعنانا هبوعيل جلجولية (0-8) هبوعيل أورنيت شباب الطيرة (3-0) بني هرتسليا الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 25) هبوعيل كريات يام (1-4) مكابي عسفيا

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