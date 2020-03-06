شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في الإمارات، مساء أمس الجمعة، إن السلطات رصدت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 45 كما شُفيت حالتان ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى سبعة.
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