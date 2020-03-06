شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة مصابة بـ«كورونا» في كربلاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا في دائرة صحة كربلاء، وفاة المرأة المصابة.

وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في بيان، اليوم، إنه تم تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لامرأة مسنة في المحافظة، وتم إدخالها في ردهة الحمايات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف، أن حالة المريضة كانت حرجة جدا مما تسبب بوفاتها، مؤكدة استمرار الاجراءات الوقائية على جميع الأصعدة للحد من انتشار الفيروس في محافظة كربلاء من خلال ارتداء الكمامات والكفوف والالتزام بتعليمات وزارة الصحة عبر التعقيم للحد من انتشار الفيروس.