إعلامي كويتي: "مدينة الإمارات الإنسانية" بصمة جديدة لدولة العطاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الإعلامي الكويتي محمد الملا بالجهود الإماراتية في المجال الإنساني ومد يد العون والتضامن مع الشعوب في الأزمات والكوارث.

وأكد الملا أن دولة الإمارات بقيادة حكومتها تؤكد يوما بعد يوم قيمها الأصيلة وعطاءها اللامحدود.

وجهزت دولة الإمارات "المدينة الإنسانية" وفق أرقى المعايير التي تراعي في تصميمها الخصوصية، وتوفر وسائل الترفيه للأطفال والكبار في الساحات الخارجية التي تكتسي الأخضر والأماكن الداخلية المجهزة بوسائل الترفيه، فيما تلبي المدينة أفضل معايير الأمن والسلامة، وذلك لضمان راحة الأشقاء والأصدقاء في وطنهم الثاني الإمارات عنوان الإنسانية.

وتضم الساحات الخارجية لمدينة الإمارات الإنسانية العديد من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار، فيما تم تجهيز المدينة من الداخل وفرشها بالأثاث، إضافة إلى تأسيس مركز للصحة الوقائية، وتوفير كل الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرهما من المستلزمات المعيشية الضرورية.