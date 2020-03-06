إغلاق المدارس والحضانات شمالي وشرقي فرنساابتداء من الاثنين بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إغلاق المدارس والحضانات شمالي البلاد وشرقيها بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وقال فيليب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "سيتم إغلاق المدارس والحضانات في منطقة شمال البلاد وأخرى شرقها لمدة 15 يوماً ابتداءا من الاثنين المقبل لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن " فيروس كورونا ما زال في مرحلته الثانية ولم ينتقل للمرحلة الثالثة بعد في فرنسا".

في غضون ذلك، أعلن أمين عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، تسجيل 613 حالة إصابة بفيروس كورونا أي أكثر بـ 190 حالة مقارنة مع يوم أمس.

وأضاف سالومون إن عدد الوفيات بلغ 9 بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم الجمعة.