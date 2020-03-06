منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة اختفاء فيروس كورونا بحلول الصيف.. وإرشادات للأشخاص فوق 60 عاما

بينما تسعى الدول جاهدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بتطبيق إجراءات احترازية تحول دون انتشاره، يواصل المرض حصد الأرواح حول العالم، والإضرار باقتصاديات بلدان كثيرة.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن الاعتقاد بأن فيروس كورونا سيختفي بحلول الصيف “أمل زائف”.. بحسب موقع " BBC".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تقترب من 100 ألف إصابة مؤكدة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأضافت: "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وقال تيدروس إدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر، : "نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، ونعمل على تطوير اللقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا".

وفى وقت سابق حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس إدهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

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وحذر من أن “قائمة طويلة” من البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا: “هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار” لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات يتوجب على الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية فى موقع "فيسبوك": "إذا كان عمرك 60 عاما فما فوق، أو كنت مصابا بأمراض مزمنة كأمراض القلب أو الجهاز التنفسى أو مرض السكرى، تجنب الأماكن المزدحمة والأماكن التى قد تحتك بها بأشخاص مصابين بالفيروس"، حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصينى.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة فى الصين.